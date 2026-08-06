Guvernul României a anunțat că sistemul a trecut printr-o nouă etapă de evaluare independentă realizată de experții de la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint.

Deși infrastructura a fost reconstructă integral, specialiștii au identificat un număr limitat de erori tehnice care trebuie remediate înainte ca platforma să redevină accesibilă.

Ultimele corecții înainte de relansare

Echipa tehnică din cadrul ANCPI lucrează în prezent la remedierea aspectelor semnalate de experții în securitate cibernetică. Fiecare modificare este supusă unei noi validări riguroase, procesul desfășurându-se într-un mediu de testare izolat și securizat.

Reprezentanții Executivului au explicat că această procedură strictă este esențială pentru a preveni aparitia unor vulnerabilități sau defecțiuni majore în momentul în care aplicația va fi expusă din nou traficului de masă.

Verificationare are loc într-un mediu de testare controlat – exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicația devine publică, a precizat Guvernul într-un comunicat oficial.

Ghid pentru notari și geodezi: cum se vor relua operațiunile

În timp ce inginerii IT remediază codul sursă al aplicației, conducerea ANCPI și reprezentanții Ministerului Dezvoltării au convocat runde de consultări directe cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și cu asociațiile de specialiști în cadastru și geodezie.

Discuțiile au ca scop stabilirea unui protocol clar de lucru pentru momentul repornirii e-Terra, astfel încât volumul uriaș de dosare acumulat în perioada de suspendare să fie procesat eficient și conform prevederilor legale, cu un risc minim de blocaje administrative.

Autoritățile au promis o nouă informare publică oficială cel târziu vineri, 7 august 2026, dată la care va fi prezentat stadiul exact al remedierilor și, cel mai probabil, calendarul de repunere în funcțiune a platformei.

De la atacul cibernetic din iulie la migrarea în Cloudul Guvernamental

Blocajul fără precedent din domeniul imobiliar a început pe 15 iulie, când infrastructura IT a ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic de o complexitate deosebită.

Incidentul a forțat oprirea imediată a tuturor serviciilor digitale oferite de instituție, paralizând temporar vânzările de imobile, ipotecile bancare și activitățile de cadastru la nivel național.

Pe 27 iulie, Guvernul a luat decizia strategică de a nu mai restaura vechea arhitectură pe serverele compromise, ci de a reconstrui integral aplicația e-Terra direct în infrastructura securizată a Cloudului Guvernamental.

Procesul de migrare tehnică s-a încheiat pe 30 iulie, dată de la care sistemul a intrat în fazele succesive de testare de securitate.

Până la finalizarea validărilor, reprezentanții Executivului au transmis mulțumiri notarilor, geodezilor și tuturor cetățenilor afectați de întârzierea tranzacțiilor pentru răbdarea și înțelegerea de care dau dovadă.