Originile sărbătorii pot fi găsite încă din primele secole ale creștinismului. Prima sărbătoare înregistrată a Adormirii Maicii Domnului datează din secolul al V-lea la Ierusalim, unde era celebrată în Biserica Sfântului Mormânt. De-a lungul timpului, sărbătoarea s-a răspândit în tot Imperiul Bizantin și a devenit o parte integrantă a calendarului liturgic din Biserica Ortodoxă.

Adormirea Maicii Domnului este adânc înrădăcinată în teologia ortodoxă și așa cum spuneam subliniază credința în învierea trupului și promisiunea vieții veșnice. Maria, ca Născătoare de Dumnezeu, ocupă o poziție unică în credința ortodoxă. Adormirea ei este văzută ca un precursor al învierii pe care toți credincioșii o vor experimenta la sfârșitul timpurilor. Evenimentul afirmă demnitatea conferită trupului uman și credința că, prin Hristos, moartea a fost transformată într-o trecere către viața veșnică.

În teologia ortodoxă, Maria este venerată nu doar ca mama lui Iisus, ci și ca model de credință și ascultare. Acceptarea de către ea a voinței lui Dumnezeu, așa cum este exprimată în Buna Vestire, servește drept exemplu pentru toți creștinii. Adormirea Maicii Domnului este o celebrare a vieții, virtuților și harului divin care i-a fost acordat, evidențiind rolul ei de mijlocitoare pentru omenire.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este marcată de diverse practici și tradiții liturgice în cadrul Bisericii Ortodoxe. Ziua aceasta este sărbătorită cu ajunare când e săvârșită Vecernia cu Litie și se cântă o slujbă specială denumită Prohodul Maicii Domnului, iar în țara noastră, credincioșii cu multă evlavie merg în pelerinaje, precum cele de la Mănăstirea Bodrog și de la Mănăstirea Nicula.

Zilele premergătoare sărbătorii sunt respectate ca o perioadă de post, vreme de două săptămâni, cunoscută sub numele de Postul Adormirii Maicii Domnului. Acest post servește ca un timp de pregătire spirituală, permițând credincioșilor să reflecteze asupra semnificației vieții Mariei și a Adormirii Maicii Domnului. Punctul culminant al acestei perioade este celebrarea sărbătorii în sine, care este adesea marcată de adunări comunitare, procesiuni și împărtășirea de mâncăruri tradiționale.

Așadar, Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este un eveniment religios profund și prețuit în cadrul tradiției creștine ortodoxe. Servește ca o amintire a sfințeniei vieții, a speranței învierii și a importanței credinței și ascultării. Cei care se strâng împreună pentru a sărbători acest eveniment nu numai că onorează memoria Maicii Domnului, dar își reafirmă și angajamentul de a trăi valorile pe care Ea le-a întruchipat. Prin închinare, reflecție și implicare, moștenirea Mariei continuă să inspire și să călăuzească creștinii ortodocși în călătoriile lor spirituale.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE