Cosmin Cernat face dezvăluiri după Exatlon România. “Mă gândeam mereu la Teo. Am vrut să o sun și să-i scriu”

Cosmin Cernat a prezentat Exatlon România, concursul care a fost filmat în Republica Dominicană și care a fost difuzat de postul de televiziune Kanal D.

Revenit în țară, Cosmin Cernat a acordat un interviu pentru paginademedia.ro, în care a explicat cât de greu a fost la filmări. De asemenea, binecunoscutul comentator sportiv a mărturisit că a vrut de multe ori să o sune și să-i scrie lui Teo Trandafir, pe care o admiră pentru profesionalismul ei.

“A fost mult de muncă, foarte mult. A fost poate cel mai greu format pe care l-am făcut. A avut multe componente, de interviu, de comentariu sportiv, de talk-show, de reality-show. Greu. dar foarte frumos, foarte-foarte frumos.

Mie îmi place foarte mult Teo. Eu o consider, e părerea mea, cel mai bun moderator pe care l-a avut și îl are România. Asta e părerea mea, i-am spus-o și ei. Mă gândeam de foarte multe ori, mă gândeam mereu la Teo. Nici nu am apucat să îi spun.

Am vrut să o sun și să-i scriu pentru că zi de zi să faci emisiuni e foarte greu. Mă gândeam unde găsește ea puterea asta, că are de undeva puterea asta și forța asta. Și mă gândeam, m-am gândit mult la ea. Apropo de blocaj, eu am încercat să fac ce fac mereu, să îmi fac treaba și să le arăt tuturor că e și asta o meserie, asta de prezentator”, a declarat Cosmin Cernat.

