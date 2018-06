Cosmin Cernat, prezentatorul Exatlon România, a stat departe de țară un an de zile. Ce are de gând să facă

Cosmin Cernat a fost plecat în Republica Dominicană, acolo unde a prezentat emisiunea-concurs Exatlon România. Competiția Exatlon România a fost câștigată de Vladimir Drăghia, care a făcut parte din echipa faimoșilor.

Cosmin Cernat, prezentatorul Exatlon, a dezvăluit, pentru stirilekanald.ro, ce are de gând să facă odată revenit în România.

“Urmează o perioadă de liniște. Vreau să stau liniștit, să îmi văd prietenii de aici. A trecut mai bine de un an de când nu am mai fost în România”, a declarat Cosmin Cernat.

Prezentatorul TV a vorbit și despre experiența trăită la Exatlon România.

“Pentru mine a fost ce am făcut toată viața mea: adică mi-am făcut meseria. Am și eu partea mea de mulțumire, e normal, dacă mă uit la ceea ce s-a întâmplat pe ecran. Au fost momente dificile pentru ei, am încercat să pun o vorba bună pentru fiecare, le mai ziceam e bine să faci așa, nu e bine să faci așa. Păstrând, bineînțeles, distanța care ar trebui să existe între prezentator și concurenți”, a mărturisit binecunoscutul comentator sportiv.

