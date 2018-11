Credeai că Shakira e super sexy? Stai s-o vezi pe verișoara ei, care a pozat goală pușcă

View this post on Instagram

Entender que en las situaciones difíciles es donde esta la oportunidad para crecer y evolucionar no ha sido una tarea tan fácil. Con el tiempo aprendí que aunque estes dentro de la tormenta tienes que tratar de verla desde afuera. Así entenderás que nunca nada es tan grave y así comprendí que la pregunta no debe ser ¿porque me pasó? Sino ¿Para que me pasó? Deja que la vida te muestre el camino… #BringTheLight #Everythingcounts Serie NATURAL WOMAN Foto? @andrescastroacosta