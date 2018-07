Cum a ajuns Cosmin Cernat să lucreze în televiziune. “Unde ești mă, nenorocitule?”

Cosmin Cernat este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori și comentatori sportivi din țara noastră. Cel mai recent proiect al său a fost show-ul Exatlon România, care a fost difuzat la Kanal D. Pe durata competiției filmate în Republica Dominicană, Cosmin Cernat a fost plecat acolo împreună cu familia sa.

Binecunoscutul prezentator, care a moderat numeroase emisiuni și care a comentat cele mai mari competiții sportive, a dezvăluit, într-un interviu pentru adevarul.ro, cum a ajuns să lucreze în televiziune.

“Prima oară am lucrat vreo doi ani la ziarul „Dimineaţa“… Am lucrat acolo la departamentul de sport, acolo am învăţat să scriu scurt, ceea ce e extrem de important în această meserie, să nu existe informaţii balast, parazitare, să nu existe lucruri care nu interesează. După care am dat concurs la televiziune şi am fost admis fără loc. Au fost admişi doi băieţi, unul era favoritul lui Dadi Graur (porecla lui Dumitru Graur – n.r.) şi unul era favoritul lui Ionel Stoica. Favoritul lui Dadi a rămas Narcis Şelaru, am împărţit acelaşi post amândoi la un moment dat, că am fost angajaţi cu jumătate de normă, aşa era la TVR pe vremea aia. Iar celălalt nu a mai venit pentru că lucra la o bancă şi a spus că e mult mai bine plătit acolo.

Şi m-a sunat Cornel Pumnea şi mi-a spus: „unde eşti mă, nenorocitule?“, „Acasă, nea Cornele“, aşa îi ziceam eu. „Treci, mă, la televiziune, fir-ai al dracu’“. „De ce mă, nea Cornele, că oricum veneam la 12.00“. Eu veneam fără bani, am muncit câteva luni fără să fiu plătit. „Ce să caut, mă, Nea Cornele la televiziune că vin la prânz“, „Vino, mă, că te angajăm“. Şi m-am dus cu buletinul, cu cartea de muncă aia veche, m-au înscris acolo reporter şi aşa am intrat eu în televiziune. Atunci mi-a zis Cristi Ţopescu: „Ne place de tine, eşti foarte bun, dar eşi admis fără loc“. „Cum adică? Cum vine chestia asta?“ Zice „la următoarele angajări o să te luăm pe tine dacă vrei să vii“. Şi mă duceam zi de zi, mă duceam dimineaţa la ziar şi apoi plecam la televiziune. Erau câţiva la TVR pe atunci: Pumnea, Enăchescu Grădineascu, Băleanu”, și-a amintit Cosmin Cernat.

