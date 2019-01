Cum arăta Paula Seling în urmă cu 13 ani. Cu cine apare în poza de arhivă

În imaginea făcută publică pe contul său de socializare, Paula Seling apare alături de fratele ei, Paul. Fotografia datează din urmă cu 13 ani.

„Pe vremea când viața era mult mai simplă și aveam timp sa nu fac nimic. Nimic aparent, pentru ca, de fapt, timpul petrecut cu cel mai tare frate din lume este o binecuvântare. I love my bro’. Și el scrie muzica de placere. Și e cea mai talentată parte a familiei ??. Serios. New EP. Magic. Dreamworld and beauty. – poza făcută în urma cu mai mult de 13 ani. ❤”, a notat Paula Seling în dereptul imaginii.

Paula Seling este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră. Împreună cu Ovi, ea a reprezentat România la concursul Eurovision 2010, unde au ocupat locul 3, și la Eurovision 2014, unde s-au clasat pe poziția a 12-a. În plan personal, Paula Seling este căsătorită cu Radu Bucura.

