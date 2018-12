Cum arată sora Deliei însărcinată în 6 luni. „Nici cură cu burgeri n-am ținut”

Sora Deliei, Oana, este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Gravidă în șase luni, Oana va aduce pe lume un băiețel. Ea mai are o fetiță, Jessie, din mariajul cu Răzvan Miheț.

Oana a postat, pe contul ei de socializare, o fotografie în care apare așa cum este acum, la șase luni de sarcină.

„O poză care clarifică situația?. Cum să vă spun, dar pozele cu mine însărcinată din ultima vreme nu sunt „tbt” și nici cură cu burgeri n-am ținut. I really am pregnant again! 6 luni, băiețel ??. Se pare ca Jess nu m-a extenuat suficient cât să stau departe de tati ( haha, Lame joke) ?”, le-a transmis Oana prietenilor virtuali.

