Cum arată vila în care Monica Gabor locuiește cu Mr. Pink. Opulența este la ea acasă | FOTO

Monica Gabor stă într-o vilă scumpă și foarte luxoasă în America, împreună cu amorezul său chinez Mr. Pink.

Monica Gabor provine dintr-o familie modestă din România. A cunoscut celebritatea după a început relația cu omul de afaceri Irinel Columbeanu, cel cu care a și fost căsătorită și împreună cu care are o fiică pe nume Irina.

La acea vreme, Monica Gabor locuia în reședința de lux a lui Irinel Columbeanu, de la Izvorani.

După seapararea de Irinel Columbeanu, Monica Gabor a plecat în America, acolo unde a început povestea sa de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink.

Monica şi iubitul ei asiatic locuiesc într-o vilă situată în celebrul cartier Beverly Hills.

Imobilul este situat pe Maple Drive, stradă devenită celebră după uriaşul succes al serialului Beverly Hills 90210, eroii acestei producţii locuind, în film, într-o casă de pe aceasta stradă.

O vilă pe Maple Drive, în Beverly Hills, precum cea în care locuiesc Moni şi Mr Pink, costaă aproximativ 5.000.000 de dolari.

Reședința are un living uriaș și alte cinci camere, un apartament pentru oaspeți, șeminee, bar, pereți din sticlă, o sală pentru saună și spa, o piscină exterioară, iar la subsol are o vinotecă încăpătoare. Fără îndoială, imobilul și toată proprietatea sunt greu de întreținut. Ar fi chiar nevoie de o armată de oameni, așa cum se obișnuiește la casele mari. Moni nu dispune de menajere, grădinari, parcagii și altele.

Ea a renunțat de mult la obiceiurile de la Izvorani, acolo alții făceau treburile casei. Asta pentru că Moni nu vrea străini in casă. Așa că românca este cea care are grijă de treburile gospodărești. Ea face și întreține curățenia, merge la cumpărături pentru a lua tot ce are nevoie.

Iese din vilă doar cu aprobarea lui Mr. Pink

De când s-a mutat cu iubitul chinez într-o luxoasă vilă din Malibu, Moni părăseşte “palatul” doar cu aprobare.

Ea iese neînsoţită doar pentru a merge la o sală din apropiere şi la cumpărături, dar şi atunci se întoarce conform desfăşurătorului orar anunţat în prealabil.

Mai mult, românca nu mai are prietene decât din cercul iubitului său şi nici nu mai este o prezenţă nelipsită de la evenimentele mondene.

“Dacă iese din cuvântul lui Mr. Pink, chinezul o lasă în chiloţi. Monica ascultă orbeşte de el, nu face nicio mişcare fără aprobarea lui”, a dezvăluit pentru Libertatea o persoană apropiată cândva vedetei, de care aceasta s-a distanţat tocmai din cauza restricţiilor pe care i le-a impus iubitul asiatic.