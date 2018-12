Gheorghe Dinică a fost un actor uriaş, pe scenă sau în film, dar şi un personaj fascinant, în spatele cortinei. Apreciat în special pentru rolurile negative interpretate magistral, Dinică era un tip „de lume”, căruia îi plăcea compania muzicii şi a paharului. Pe 1 ianuarie 2019, Gheorghe Dinică ar fi împlinit 85 de ani, dacă îngerii nu l-ar fi chemat la el prea repede…

Recunoscându-i valoarea de actor, regizorul Sergiu Nicolaescu l-a distribuit pe Gheorghe Dinică (1 ianuarie 1934 – 10 noiembrie 2009) în mai multe filme ale sale. Printre acestea s-a numărat şi pelicula „Nemuritorii”, care a avut premiera în 1974.

„La filmările pentru «Nemuritorii», am avut la Braşov un diferend cu Dinică, peste care am trecut însă rapid. De atunci, a devenit cel mai bun prieten al meu”, a mărturisit, pentru Libertatea, Vasile Popa (foto).

Fostul cascador şi actor a adăugat: „Când ne-am mutat cu filmările la Mangalia, Sergiu m-a băgat în cameră cu el. «Popa, stai cu Dinică în cameră şi ţine-l sub observaţie», mi-a transmis Sergiu Nicolaescu. Gigi Dinică avea obiceiul să plece din cameră şi lui Sergiu îi era frică să nu fie nevoit să scotocească tot oraşul în căutarea actorului pentru a-l lua la filmări”.

Cum ordinul se execută, nu se discută, cei doi s-au mutat în aceeaşi cameră, nu înainte ca Dinică să treacă pe la restaurantul hotelului şi să schimbe nişte vorbe cu un ospătar: „Am auzit doar finalul discuţiei, în care Dinică, uitându-se fix în ochii ospătarului, i-a transmis scurt: «Ştii ce-mi aduci în cameră!». Omul a dat din cap şi asta a fost. Apoi ne-am suit în cameră şi, ca să ne omorâm timpul, am încins o partidă de şah. În toiul disputei, cioc-cioc la uşă! Venise ospătarul cu o sticlă de Pepsi. A deschis-o în faţa mea şi i-a întins-o lui Dinică. Satisfăcut, acesta a luat sticla şi a băut din ea, apoi i-a spus ospătarului: «Băiete, mai adu-mi încă o sticlă!»”.

Partida de şah a continuat, perturbată, din nou, de ospătar, care a mai deschis o sticlă de Pepsi şi i-a înmânat-o lui Gheorghe Dinică. „A doua sticlă a fost luată imediat de Dinică. A băut-o tacticos, apoi am sesizat ceva dubios la el. A început să joace cu piesele mele! «Hopa, ai luat-o!», am strigat eu alertat, în timp ce Dinică şi-a dus mâna la gură şi mi-a făcut complice cu ochiul. Imediat i-am luat sticla din mână şi când am dus-o la nas m-am dumirit: băuse coniac, nu Pepsi! Ospătarul îi aducea coniac în sticle de Pepsi. Dar cred că era îndoit un pic şi cu băutura răcoritoare, astfel nu-mi explic de ce fâsâia în momentul în care ospătarul îi scotea capacul. Ne-a bufnit pe amândoi râsul. Mă făcuse fără să mă prind”, ne-a mărturisit Vasile Popa.

„Sceneta” din camera de hotel a rămas fără urmări, Gheorghe Dinică trăgând apoi, fără probleme, cadrele pe care le avea de executat a doua zi. „Sergiu n-a ştiut nimic despre «acţiunea» din hotel. Fiind un actor uriaş, dar şi un om extraordinar, Dinică şi-a jucat rolul fără greşeală”, a încheiat cascadorul de încredere al lui Sergiu Nicolaescu.

În rol de postelnic

În filmul „Nemuritorii”, Gheorghe Dinică a jucat rolul postelnicului Butnaru, care, pe vremea lui Mihai Viteazul, a condusese cavaleria. După moartea voievodului, Butnaru a trecut de partea turcilor, încercând să pună mână pe lada cu „comoara” pe care căpitanul Andrei (interpretat de Sergiu Nicolaescu) şi tovarăşii săi de drum o aduseseră în Ţara Românescă pentru a ridica la luptă poporul împotriva năvălitorilor. Printre tovarăşii căpitanului Andrei s-a numărat şi oşteanul pribeag Tudor, interpretat de Vasile Popa.

