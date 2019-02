Libertatea: Ești de trei luni la Istanbul. Cum e viața ta acolo, te-ai adaptat?

Andreea Mantea: Nu știu dacă m-am adaptat 100%, încă îmi este dificil, dar Istanbul este un oraș superb, minunat! Aș vrea să rămân un turist veșnic, aici! Este greu, pentru că oricât de mult mi-ar plăcea, tot nu este acasă. Îmi lipsește casa mea, îmi lipsesc colegii, oamenii mei, limba mea… De aceea, încerc să vin cât de des pot în România.

Ce locuri faine ai descoperit acolo?

Am văzut atât de multe locuri minunate în Istanbul, încât îmi este atât de greu în acest moment să aleg. Nu pot face un clasament al celor mai frumoase locuri de aici, toate au o însemnătate aparte, fiecare are ceva frumos. Recent, am ajuns la casa părinților' lui Kemal (casa dintr-un serial care a fost difuzat la Kanal D, Dragoste infinită' – n.r.). Îmi doream de mult să văd aceste locuri în care s-a filmat serialul. De asemenea, am fost și la restaurantele celebre din Istanbul, cu preparate care m-au făcut să trăiesc o experiență culinară de neuitat.

A luat lecții de limba turcă

Apropo de mâncare, știut fiind faptul că ești tare pofticioasă, cum reziști în fața tentațiilor de acolo? Arzi caloriile la sală?

Îmi este foarte greu să fac față, nu prea pot să mă abțin, mai ales de la dulciuri. Dar cred că am descoperit secretul: consum foarte multe ceaiuri și simt eu că acestea mă ajută să nu mă îngraș. Uite, un alt lucru de care mă bucur de când filmăm la Istanbul: soarele! Este un pic mai cald decât în România. Și cerul parcă are altă culoare aici. Nu am pomenit atâta frumusețe într-un singur loc, orașul acesta are câte puțin din toate.

Fiind acolo de câteva luni, te-ai gândit să faci meditații pentru a învăța limba?

Da, am luat câteva lecții de turcă.

David o voia, la un moment dat, pe mamaie alături de el. Ai luat-o și pe mama ta acolo?

Ehe, cred că mai mult o dorea pe Lara, iubita lui de la grădinița din România, dar i-a trecut imediat, că a găsit o altă „Lara” la grădinița din Istanbul. (râde) El s-a adaptat foarte repede la locurile de aici, cred că este mult prea mic ca să conștientizeze schimbarea.

O dată pe lună, vine în țară, ca să-și aline dorul

Cât de des vii în țară? Și ce iei cu tine de aici când pleci înapoi în Turcia?

În țară ajung o dată pe lună și înainte să revin la Istanbul îmi umplu geamantanele cu de toate! Spre exemplu, ultima oară, mi-am luat două cutii de bomboane de ciocolată pe care aici nu le pot găsi. Așa că mă delectez dimineața, la cafea, cu câte una. Nu are voie nimeni să se atingă de ele. (râde)

Îți mai amintești cum erai la început, când ai debutat pe sticlă?

În momentul ăla cred că nu conștientizam cât de multe lucruri implică munca în televiziune. Nu înțelegeam importanța a ceea ce făceam eu atunci, mi se părea un job absolut normal; nu era ceva ce îmi doream să fac, ci, pur și simplu, așa a fost să fie, să aleg acest drum.

Ai visat să ajungi să prezinți o emisiune dintr-un studio din străinătate?

Nu, nu m-am gândit niciodată că voi prezenta un asemenea proiect TV, de o importanță uriașă, care este urmărit ediție de ediție, de milioane de telespectatori. Sunt foarte mândră că fac parte din acest proiect, „Puterea dragostei”.

