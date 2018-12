Cum s-a afișat Anamaria Prodan alături de soțul ei. „Pentru toți ăștia care zic că nu mai sunteți împreună”

Impresara Anamaria Prodan a ținut să le arate celor care îi urmăresc activitatea în mediul online cât de fericită este alături de soțul ei, antrenorul Laurențiu Reghecampf, și de familia lor.

Acesta s-a fotografiat zâmbitoare alături de partenerul ei de viață, dar și de copiii lor, imaginile stârnind vii reacții din partea internauților.



„Pentru toți ăștia care zic că nu mai sunteți împreună”, „Adorabili”, „Superbi”, „Sunteți minunați în această lume parșivă. Să fiți mereu fericiți și uniți în familie”, „Sunteți foarte frumoși! În sfârșit împreună”, „Ce bine îi stă lui Laur cu părul puțin grizonat. Tu ești superbă oricum”, „O familie minunată”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf de la fanii lor.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

Citește și: 14 ani de la moartea lui Teo Peter. Adrian Ordean are amintiri groaznice: chemat să ia ce-a rămas, într-o pungă!