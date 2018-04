Anamaria Prodan a anunțat pe Facebook, în seara zilei de luni, 16 aprilie, că mama sa a părăsit această lume. Ultima apariție în public a Ionelei Prodan este chiar în curtea spitalului, alături de fiicele sale.



Ionela Prodan a murit , în vârstă de 70 de ani, după ce s-a luptat o perioadă lungă de timp cu o boală cruntă. Se pare că mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzică populară și-a petrecut ultima perioadă a vieții mai mult prin spitale.

De-a lungul anilor, celebra și iubita cântăreață de muzică populară Ionela Prodan a adunat o avere impresionantă.

În cariera sa impresionantă, artista a făcut furori cu un cântec emblemă din repertoriul ei, “Din bucata mea de pâine”, care s-a bucurat de un succes enorm.

Vedeta spunea că piesa s-a născut dintr-o mare suferință, după cum povestea artista într-un interviu pentru revista Taifasuri.

“Întotdeauna muzica a fost cea care m-a ținut pe linia de plutire. Când mi-a fost greu în viață am căutat să stau singură în cameră, cu foile și aparatele (n.r. – reportofon și casetofon) lângă mine și-am așternut zeci de idei pe hârtie. În cântecele mele de greutate se simte și multă durere.

Așa a rămas celebru și cântecul vieții mele: „Din bucata mea de pâine”, piesa aceasta n-are moarte. Am creat-o într-o clipă de mare durere și deznădejde, în urma relației cu anumite persoane care m-au trădat. Așa a luat viață acest cântec: „Din bucata mea de pâine/ Am crescut un om şi-un câine (…)/ Când am bani și o duc bine/ Toată lumea e cu mine/ De n-am bani și o duc rău/ Nici cel neam nu-i neamul meu/ Și atunci te-ntreb pe tine/ Care-i om și care-i câine?””, a declarat Ionela Prodan.

Fiica sa cea mare, impresara Anamaria Prodan, a decis să petreacă Paștele la spital, alături de mama sa, fără să mai meargă la Dubai, acolo unde se află soțul său, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf.