Cum și-a cunoscut Catrinel Sandu soțul. Dezvăluiri despre prima întâlnire cu Gabriel Trifu

Catrinel Sandu este căsătorită cu fostul tenismen Gabriel Trifu. Prima întâlnire a celor doi a fost una cu totul aparte.

Catrinel Sandu are două fetițe superbe, Sara și Lara, este măritată cu fostul tenismen Gabriel Trifu și locuiește într-o casă superbă, în America. În plus, soțul său și-a deschis o academie de tenis peste Ocean, iar ea este acolo profesoară de balet.

Prima întâlnire dintre Catrinel Sandu și Gabriel Trifu, cel care avea să-i devină soț, a fost una atipică, după cum povestea blonda într-un interviu pentru taifasuri.ro.

„Am observat că era un bărbat înalt, frumuşel, dar mi s-a părut cam arogant. De fapt, el era atunci după cinci ore de joc, obosit şi mai retras, nu era deloc monden, ca fotbaliştii, de pildă. Am schimbat două vorbe, şi asta a fost tot. Ne-am revăzut la altă petrecere după trei ani.

Am început să vorbim, eu eram atunci în fiecare zi pe post, la Naţional TV, deci concentrată pe carieră, plus că ieşisem dintr-o relaţie de lungă durată (n.r. – cu Lucian Viziru) şi n-aveam chef să încep alta. Totuşi, nu ştiu ce mi-a venit de i-am propus să facem un interviu pentru postul tv la care lucram. El mi-a zis: „Cu două condiţii: să faci tu interviul şi să luăm apoi cina împreună”.

Interviul nu l-am mai făcut, dar cina am luat-o împreună. Am stat atunci de vorbă cinci ore şi ne-am deschis complet unul în faţa celuilat. Apoi m-a curtat de i s-a acrit, cred. Eu n-am fost niciodată o femeie care să caute aventuri, am avut relaţii lungi şi serioase. Şi nu voiam să mă prind în relaţia asta, ştiind că el tot pleca din ţară”, își amintea Catrinel Sandu.

Cei doi s-au căsătorit după doi ani de relație.

„Da, după doi ani de relaţie, când eu aveam 29 de ani. Aveam tot ce-mi trebuia aici, în ţară: maşină, salariu, carieră, casă şi nu voiam să plec nicăieri. Dar el mi-a zis, într-o bună zi, că visul lui de mic copil e să-şi deschidă propria academie de tenis, şi în România n-are şanse să realizeze asta.

El e singurul bărbat din viaţa mea cu care am vrut să mă mărit şi cel care îmi oferă siguranţă. Ceilalţi bărbaţi din viaţa mea au avut momente când cădeau emoţional, financiar, iar eu trebuia să-i ridic. Cu Gabi e altfel, el e stânca mea. Aş merge şi pe Lună după el… Aşa că m-am decis să-l urmez în America”, mai spunea Catrinel Sandu.