Cum și-a îndreptat Mirela Baniaș nasul. La ce soluție a recurs

Mirela Baniaș, fostă concurentă la show-ul Insula Iubirii, a dorit să-și îndrepte nasul, astfel că a recurs la specialiști. Pe contul său de socializare, bruneta a dezvăluit cum a reușit să-și îndrepte nasul fără o intervenție chirurgicală.

„De câte ori ați văzut o poză cu mine exact din față? Cred că prea puțin spre niciodată, căci de multă vreme, dintr-un mic accident, nasul meu nu mai este la fel de drept ? Pardon, nu mai era. Căci acum este mai drept că niciodată și nu, nu am recurs la nici o operație ?.

Datorită doctorului Adrian Avram, năsucul meu a trecut printr-o rinoplastie nonchirurgicală, mi-a fost îndreptat cu acid hialuronic. Și dacă tot am venit, am îndreptat și buzele și scap și de liniile fine datorate zâmbetului pe care îl am mereu pe buze ?.

Așa cum am spus mereu, da, recurg la tratamente și intervenții pentru a arata exact așa cum îmi doresc, atât timp cât ele nu mă transformă pe viață. Așa că, vă spun de pe acum că răutățile voastre nu mă vor afecta. Sunt conștientă și entuziasmată de tot ceea ce fac ❤„, a explicat Mirela Baniaș.

Mirela a fost cerută în căsătorie de actualul ei iubit, Florin Tecar. Mirela a mai fost căsătorită în trecut cu un bărbat care i-a provocat numai probleme. Ea s-a cunoscut cu bărbatul în liceu, iar după mai mult timp relația a evoluat într-un mariaj.

Citește și: Vaccinarea antigripală: Ministerul Sănătății știa că 1.642.533 de persoane din grupele de risc vor vaccin, dar a cumpărat cu peste 300.000 de doze mai puțin