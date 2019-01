Mario Fresh, cunoscut publicului în special datorită poveștii de iubire pe care o trăiește cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca, intră în cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro pus în joc la Exatlon.

'Întrebarea vine firesc, natural, dacă vrei: ce caută Mario, un tânăr de 19 ani, care poate să aibă o viață frumoasă, liniștită, aici? Ce cauți tu aici?', l-a întrebat Cosmin Cernat.

'Am făcut prea multă muzică în 2018 și am pentru următorii 5 ani, și am zis să vin. să mă 'bag' puțin și pe stilul ăsta de jocuri. Da, fac sport! Sunt sportiv de fitness, fac sală și am zis să încerc și o altă etapă! Abia aștept să intru pe traseu și să văd ce ne așteaptă', a răspus Mario Fresh.

În sezonul al treilea de la Exatlon, echipa Faimoșilor este formată din campioni care și-au dovedit valoarea incontestabilă în competiții naționale, europene, mondiale, dar și pasionați de sport, în general. Andreea Arsine, AMI, Mario Fresh, Costin Gheorghe, Andreea Mihaela Zaragiu. Andrei Boțoaca, Diana Pivniceru, Ciprian Mariș, Cătălina Șeicaru și Ion Surdu formează echipa faimoșilor.

