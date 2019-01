Delia a dezbrăcat un manechin, la Londra, ca să-și completeze colecția de peruci. Are dressingul plin!

„Eu port peruci de foarte mulți ani, mă tot joc cu ele de când mă știu prin clipuri. Nu știu să zic câte am. Le folosesc în videoclipuri, pe scenă și când nu am chef să îmi fac părul, pentru că îmi place să îmi las părul liniștit, să se odihnească și îi aplic diverse tratamente pe bază de ulei de nucă de cocos, ulei de măsline”, ne-a mărturisit artista.

Cântăreața are în dressing inclusiv peruci care nu au fost făcute pentru comercializare, ci doar ca decor în magazine sau pentru prezentări pe podiumul de modă. Asta, pentru că a știut cum să le ceară!

„Unele nu erau pentru vânzare, erau făcute pentru tot felul de prezentări, niște peruci atipice cu dreadlocks. Una pe care am luat-o, și este mai ciudățică, am luat-o de pe capul unui manechin. Am întrebat dacă e de vânzare, tipa s-a uitat la mine și a zis: «Acum, da!». Eram în Londra într-un market de vintage-uri”, a spus Delia pentru Libertatea.