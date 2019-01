„Eu am trăit într-o perioadă mai puțin sensibilă față de cum este acum, în care părinții nu erau atât de „sensibiloși și atenți, cu manuale de creștere a copilului și cu Internetul sub nas, în care informațiile erau rare și puține, în care îți altoiai copilul pentru că așa știai că se face… Și iată că am crescut și sunt bine.

Doar că, probabil, asta m-a întărit și de-aia sunt mai „Xena și mai vikingă decât alți copii sensibili, care plâng mai ușor, în ziua de astăzi. Cred că sunt mai soldățel decât cei din generația aceasta pentru că am avut un trecut care m-a forțat să fiu așa. În mod sigur mi-au lipsit multe lucruri, nu avea cum să fie totul perfect în perioada respectivă, puțin din comunism și după comunism, după Revoluție, cred că în fiecare an îmi lipsea câte ceva”, a declarat Delia, pentru Viva!

Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, se află în vacanță în Filipine, unde își încarcă bateriile după un an foarte încărcat. Pe rețelele de socializare, artista își ține la curent admiratorii cu ceea ce face în vacanța. În dreptul unei imagini postate recent, Delia a scris simplu: „Happyyyy'. Cum vedeta nu a explicat și care este motivul fericirii sale, unii internauți au luat-o imediat la întrebări: „Ești însărcinată?'.

