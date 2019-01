Pe urmele tatălui: fetița de doi ani a Andreei Bălan s-a cerut pe scena teatrului! Ella pare să-și fi ales cariera

Zilele trecute, cântăreața și actorul și-au dus fetița la o piesă de teatru pentru copii, Nepoții lui Tănase'. Nu trăgeau speranțe ca Ella să stea cuminte până la sfârșit. Însă micuța i-am surprins extrem de plăcut: nu numai că a urmărit cu atenție spectacolul, ai cărui protagoniști au fost copii și adolescenți foarte talentați, mulți dintre ei foști concurenți la show-uri gen Next Star'. Ba chiar, la final, a cerut să urce și ea pe scenă!

Bucuria Ellei în timp ce urmărea piesa a înmuiat-o pe Andreea, care declarase pentru Libertatea, nu cu mult timp în urmă, că și-ar dori ca fiica ei să nu devină artistă:

Nu-mi doresc ca ea să fie artistă, pentru că e o viață grea. Pare, din exterior, că suntem frumoși, bogați, celebri. Dar nu e așa. Trecem prin multe suferințe, lipsuri, traume emoționale. Bogații celebri au în spate ani de trudă. Orice om de succes nu ajunge acolo pentru că-i cade din cer. Sigur a muncit foarte mult. Mi-aș dori ca ea să fie mai fericită decât am fost eu. Cred că o altă meserie ar face-o mai fericită decât lucrurile prin care am trecut. Dar dacă va veni să spună că vrea să fie actriță, cântăreață, dansatoare, dacă o să văd ceva de genul ăsta, că are înclinații, o să o susțin, nu sunt un părinte tâmpit'.