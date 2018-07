Daniela Nane a avut o transformare spectaculoasă, de-a lungul timpului.

Tânăra fatală care cucerea titlul de Miss România a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe. Și nu numai. Bruneta are preocupări diverse, de la rolurile sale până la interpretare de poezii în mai multe limbi, precum și lectura de texte bisericești. Mai mult, Daniela Nane a organizat și spectacole spirituale, în marile orașe ale țării.

“Mă bucur mult să aduc în fața iubitorilor de poezie câteva dintre cele mai frumoase versuri scrise vreodată despre adevăr divin, lumină, pace și dragoste. Sper ca oamenii să trăiască momente de reală emoție și încântare. Momente care să le atingă inima, readucându-le aminte de toată generozitatea și noblețea din suflete”, mărturisea actrița.

Recent, aceasta a primit la Râmnicu Vâlcea, alături de Corina Chiriac, Ozana Barabancea și Oana Sârbu, o înaltă distincție bisericească. Daniela Nane s-a întors cu Crucea Râmnicului la gât. Această distincție se acordă unor personalităţi locale şi naţionale ”care trăiesc în spiritul ortodoxiei, sunt aproape de Biserică şi performează în domeniul lor de activitate”.

S-a măritat în secret

Legatura actriței cu Episcopia Râmnicului e mai veche și, se vede treaba, destul de strânsă.Daniela Nane s-a căsătorit cu fostul ministru Adrian Cioroianu, în secret, fără niciun fel de tam-tam, în urmă cu aproximativ doi ani. Ei au ales să-și lege destinele în fața lui Dumnezeu la episcopia sus-amintită. ”

”Am fost 20 de persoane la Episcopia din Râmnicu Vâlcea, pentru că avem o relaţie specială cu IPS Varsanufie, Arhiepiscopul de Râmnic. Şi ca să nu se afle, pentru că am vrut şi noi linişte, cununia am făcut-o pentru sufletele noastre, nu pentru presă. Şi apoi am dansat până în zori”, declara de curând actrița.

Ea mărturisea și că ține cont de sfaturile soțului când vine vorba despre imaginea sa.