Doinița Oancea, vacanţã în Barcelona. Ce bine s-a distrat cu iubitul | FOTO

Interpreta Tanței din serialul de la Antena 1 a ales ca destinație Barcelona, unde timp de aproape o săptămână s-a relaxat și a vizitat principalele obiective turistice.

„A fost pentru prima dată când am mers în Barcelona, îmi doream foarte mult să văd acest loc. Am reușit să alegem vacanța destul de repede, m-am uitat pe niște site-uri de călătorie și am găsit perioada care ne interesa”, povestește Doinița Oancea.

Însoțită de iubitul ei, îndrăgita actriță s-a bucurat din plin de sejurul petrecut în unul dintre cele mai frumoase locuri ale lumii.

„Mi-a plăcut vibe-ul orașului, e foarte viu și animat, arhitectura e superbă. Îmi place că vezi oameni de peste tot din lume. M-a impresionat Gaudi, am fost fascinată de munca lui. Am văzut Parcul Güell, am fost și în port, deci am văzut și marea la începutul anului. Am fost pe vizitat, ne-am plimbat foarte mult. Într-o zi am mers pe jos 14 km și în altă zi 9 km, iar seara eram frânți”, a mai spus ea.



După o binemeritată vacanță, Doinița a revenit recent pe platourile de filmare ale serialului „Fructul oprit”.

„Îmi era dor de muncă, sincer. Întâlnirea cu „soțu” (Costică) pe platourile de filmare a fost firească, totul a decurs normal. Cred că toți ne-am întors cu chef, cu dor, și cu poftă de filmat„, a mărturisit actrița, pe care telespectatorii o pot urmări, miercurea, de la ora 20.00, la Antena1.

Doinița și-a fixat și obiectivele pentru noul an. „Îmi doresc în continuare să am parte de serial. Iubesc actoria, îmi place să joc și atunci astea sunt lucrurile pe care mi le doresc cel mai mult, teatru și film. Mi-ar plăcea să prezint o emisiune, în continuare am treabă cu atelierele vestimentare. Și vreau să mă țin de canalul meu de youtube”, a completat ea.

