Muzicianul șef de cabinet la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Anteprenoriat, și Todoruț, solistul de la Deepcentral, se lansează pe scena muzicală sub numele de 2 Gents.

Doru Todoruț și-a făcut trupă cu Ciprian Rogojan

Cei doi s-au apucat bine de treabă și s-au înscris în preselecția națională Eurovision, iar debutul concertistic se laudă că va fi peste hotare. Muzica a fost prima mea iubire, are ceva ce nu te lasă să o lași în pace. Plec la drum cu un proiect muzical frumos, pregătit în multe zile petrecute cu Doru în studioul de înregistrări și care mă bucur că are priză', ne-a declarat Ciprian Rogojan la începutul colaborării cu Doru Todoruț.

Proiectul 2 Vibes Symphony a încetat să mai existe după un an în care am făcut multe lucruri frumoase și interesante. Am multe planuri cu 2 Gents, dar să le luăm pe rând', mai spune muzicianul, care s-a întors la numele său asociat cu scena, Cici.

Percuționistul care a făcut istorie cu trupa Sistem (alături de care a susținut sute de concerte timp de 12 ani) a absolvit cu notă maximă Academia de Muzică Gheorghe Dima' din Cluj-Napoca.

