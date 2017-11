Artistul român ce a cântat în toată lumea, chiar în mai multe țări decât Inna și Alexandra Stan la un loc, a intrat într-un con de umbră. Despre Edward Maya nici prietenii nu mai mare lucru.

Recordman absolut la vizualizari la nivel mondial (peste 350 de milioane pe Youtube cu marele succes ”Stereo Love”), dj-ul s-a izolat în studioul său de înregistrări din buricul Capitalei și caută cu disperare încă o picătură de genialitate, poate ca aceea are l-a făcut star mondial la doar 23 de ani. Încercând să ascundă impasul în care se află artistul evită să participe la evenimente mondene ori să dea interviuri.

Românul ce i-a suflat premiul Billboard lui Lady Gaga, Edward Maya s-a izolat în căutarea inspirației

Primul român prezentat în Top 10 Billboard Hot 100 din Statele Unite (la gala Billboard Music Awards 2011-Las Vegas, piesa sus amintită a obținut trofeul ”Top Dance Song”, categorie la care fusese nominalizată și celebra Lady Gaga), dj-ul și instrumentistul, pe numele său Eduard Ilie Marin speră să dea iar lovitura cu un nou album, dar de o lungă perioadă de vreme tot amână lansarea.

Când se uită în urmă, Edward Maya a avut reușite până la 31 de ani, cât n-au avut alți muzicieni într-o viață, implicit la capitolul financiar. Căci, ”Stereo Love” (ce are la baza o temă populară ), ”This is my life” ori ”Desert Rain” i-au adus sute de mii de dolari din drepturi de autor și evenimente concertistice.

Dacă între 2000 și 2016 ”Stereo Love” l-a recomandat în zeci de țări, multe pe ale căror nume majoritatea artistilor noștri nici nu le-au pronunțat vreodată (a cântat în peste 30, printre care: Sri Lanka, Kenia, Pakistan, Ecuador, Bahrein, Puerto Rico), fostul puști angajat la studioul celor de la Akcent, și pe care i-a făcut celebri compunându-le mai multe melodii, nu-și mai găsește succesul. Ultimul concert international l-a avut în India, în luna aprilie.

CITESTE SI:VIDEO EXCLUSIV/ Gabi Jugaru nu mai face farse! S-a întors la cântat și și-a transformat casa în cârciumă de cartier!