La început de martie, vedeta TV a decis ca micuțul să intre în rândul creștinilor. „Pe 3 martie îl botezăm pe Nicholas. Mi-am dorit să așteptăm până la primăvară, să nu fie chiar foarte frig afară, apoi se intră în postul Paștelui. Nu am putut să facem nici pe 2 martie, pentru că nașa are copiii în vacanță la schi. Atunci, singura zi în care putem să îl botezăm este 3 martie, chiar de ziua cumnatului meu”, ne-a spus Ela Crăciun.

Bebelușul va fi creștinat de doi preoți, prieteni de familie, așa că proaspăta mămică nu are nici o emoție legată de ceremonia religioasă și este liniștită că fiul ei va fi pe mâini bune.

În ce privește petrecerea pe care o va da în cinstea juniorului, Ela Crăciun a optat pentru una restrânsă.

„Cred că invitați vor fi cam 60, 70. Ne plac foarte mult petrecerile în familie, cu prieteni apropiați, cu care ne vedem foarte des. Când l-am botezat pe Alex am avut 200 de invitați și am zis că nu mai fac niciodată petrecere așa mare, pentru că nu îmi aduc aminte nimic din seara respectivă, doar că m-am plimbat de la o masă la alta. La Alesia am avut tot așa, invitați aleși pe sprânceană, vreo 70-80 de persoane”, a precizat ea.