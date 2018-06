Elena ex-Mandinga a ales deja numele bebelușului. N-a născut, dar a aranjat deja botezul

Elena Ionescu, fosta componentă a trupei Mandinga, urmează să devină mămică pentru prima oară peste foarte puțin timp.

Artista s-a căsătorit în secret anul acesta cu iubitul ei, Dragoș Stanciu.

Cântăreața a dezvăluit pentru dcnews.ro ce nume a ales pentru băiețelul pe care urmează să-l aducă pe lume.

“Unul din nume va fi numele al doilea al soțului meu, Răzvan. O să vedem atunci, mai aproape de botez”, a dezvăluit Elena Ionescu.

Deși nu a născut, artista s-a ocupat și de botezul bebelușului ei, care va avea loc în luna octombrie.

“Am găsit o locație foarte drăguță, pe care am rezervat-o încă de pe acum, ca să fiu sigură că nu vom rămâne descoperiți. Invitați la botez vor fi în jur de 100 de persoane probabil, din ce am estimat, și îmi doresc să fie prezenți toți oamenii dragi și aproape sufletului meu! Va fi o petrecere pe cinste!“, a explicat vedeta.

Adina de la trupa Heaven va fi cea care îl va boteza pe fiul Elenei Ionescu. Vedeta a precizat cum a ajuns să o aleagă pe colega ei de breaslă să fie nașa copilului.

“După colaborarea cu Glance pe piesa “Ploaia și focul”, de acum aproape o lună, am început să avem o relație strânsă și să comunicăm foarte mult atât profesional cât și personal, astfel încât am simțit o încredere, am văzut că are un suflet minunat și am decis să îi propun Adinei să ne boteze băiețelul. Culmea a fost că exact când i-am făcut propunerea, în acea noapte ea a visat că îmi va boteza copilul! A acceptat imediat și uite așa am ajuns la concluzia că nimic nu este întâmplător!”, a încheiat Elena Ionescu.

