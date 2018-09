„Cred că aceşti noduli pe coarda stângă i-am avut de mai mult timp, dar nu ştiam de ei. Am făcut un repaus total de două zile că nu am astâmpăr. Am cântat în mai multe locuri. Mi-a făcut foarte rău. Am fost internată o săptămâmnă, iar medicul nu m-a lăsat decât cu caietul şi cu creionul. Acum mi-a spus că trebuie să facă pauză două săptămâni ca să îmi revin complet. Respect programul de nu se poate. Nu s-a existat să rămânem fără voce, dar trebuie să respect ce spune medicul, eu nu l-am respectat. Cred că într-o lună de zile o să fie bine dacă respect programul.”, a spus Elena Merişoreanu la „Acces Direct”.

