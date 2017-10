EXCLUSIV/ Fiica Andreei Berecleanu dă iama în garderoba mamei. “La pantofi am scăpat, pentru că are deja 39!”

Admirată pentru stilul vestimentar, Andreea Berecleanu reprezintă un etalon inclusiv pentru fiica ei. Adolescenta în vârstă de 16 ani a împrumutat deja haine din garderoba celebrei sale mame.

Știrista Antenei 1 își pune amprenta pe outfituri. Combină cu gust piesele vestimentare, reușind să își facă o garderobă diversificată.

“Am câteva magazine, în București sunt foarte puține, nu merg în mall –uri la cumpărături. Caut concept store-uri. Când sunt în străinătate le cam știu deja: Paris, Londra, New York, Isanbul, Atena. Caut magazinele de designeri, îmi plac foarte mult designerii nișați, nordicii îmi plac liniile simpliste, dar și cei mai elaborați și mai sofisticați. Combin piese din anii trecuți, piese clasice, nemuritoare cu elemente noi. Nu mă îmbrac incomod”, ne-a mărturisit Andreea Berecleanu.

Eva îi poartă sacourile

Prezentatoarea Observatorului recunoaște că împarte deja cu fiica ei unele lucruri. “Eva este într-o altă zonă, dar e tentată și de piese din garderoba mea, bineînțeles. Mi-a luat sacouri, dar le combină altfel. La poșete nu prea are acces, pentru că mi se pare nepotrivit ca ea să poarte o poșetă pe care, evident, nu are cum să și-o permită. Și plus că eu am grijă să îi cumpăr poșete care sunt potrivite pentru vârsta ei și pentru statutul pe care îl are, asta este foarte important . La pantofi am scăpat, pentru că are deja 39, eu am 37. La pantaloni nu prea, pentru că are picioarele mai lungi deja. Este mai înaltă decât mine, categoric!”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Berecleanu

Haine moștenite pe linie maternă

Vedeta Antenei 1 poartă cu mândrie lucruri dăruite de mama, respectiv bunica ei. Are grijă de ele și se gândește să le dăruiască, la rândul ei, Evei.

“Am poșete de la bunica mea, bijuterii și șaluri din cașmir. Mai am elemente de marochinărie, unele curele care sunt vintage și sunt deosebit de frumoase. Valoarea setimentală este însăși proveniența, faptul că ai o asemenea piesă de la cineva din familie pe linie maternă înseamnă deja că eu o pot transmite mai departe”, a adăugat Andreea Berecleanu.

Foto: Mihnea Ratte/ Facebook