Moldovenii fără chip de la Carla’s Dreams preferă să susțină chiar și doar 3-4 concerte într-o lună, dar niciunul sub 20.000 de euro.

Artiștii nu se pot lăuda, nicidecum, că sunt campionii concertelor pe bandă rulantă. Dincontră!

Moldovenii fără chip de la Carla’s Dreams au cu mult mai puține spectacole decât alți colegi de breaslă. Dar cu toate acestea, câștigă mult mai mult decât aceștia. Asta pentru că cei cinci băieți a căror identitate nu a fost dezvăluită nici în ziua de azi se vând destul de scump. Ei nu acceptă nicio cântare sub 20.000 de euro, în cel mai rău caz. Cu toate acestea, artiștii ajung, lunar, la un onorariu de cel puțin 60.000 de euro! Până la deja tradiționalul lor concert, de la începutul lunii mai, de la Arenele Romane, moldovenii vor avea în jur de doar 6-7 spectacole, deja amanetate. Pe 7 martie, ei au acceptat să cânte în garajul Europa FM, iar pe 20 aprilie vor presta, pe bani frumoși, la Chișinău. De asemenea, ei au în program și un concert tocmai în Canada, în luna mai.

Recent, artiștii au afirmat, într-un interviu pentru publika.md, că nu se tem chiar să închidă proiectul legat de formația cu care se bucură de mare succes.

„Nu am frică să închid proiectul Carla’s Dreams. Chiar după un concert noi toţi eram siguri că acesta va fi ultimul. Dar eu, din păcate sau poate din fericire, am avut mai multe întrebări decât răspunsuri. În ceea ce ţine de identitate, noi nu am făcut nimic original, motivaţia vine din identitatea şi din dorinţa de a ne ţine vieţile private intacte. Dacă avem ce spune mai departe rămânem, dacă nu nu”, a spus liderul trupei.