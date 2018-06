Tania Popa este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi. Reușește să transmită publicului spectator emoții și să îl țină aproape până la finalul piesei. Puțină lume știe că până să înceapă repetițiile la teatru, valorifică la maximum primele ore ale zilei.

Practic, garderoba ei este formată din propriile creații și nu concepe ca atunci când își face apariția la un eveniment să poarte altceva decât haine pe care și-a pus amprenta.

“În primul rând, le execut, le fac cu mâinile mele, asta este marea mea bucurie. De la rochii de mireasă până la rochii de stradă, sigur, sunt mai interesante rochiile de mireasă și hainele de scenă. Normal că le comercializez”, a precizat ea, recunoscând că face și bani din această pasiune.

Luna trecută, actrița a dat o petrecere cu 100 de invitați, la 10 ani de când s-a măritat. Cum era de așteptat, și-a făcut singură rochia de mireasă – a fost una de culoare roz, nu clasică. Plăcerea de a croi, spune Tania, a descoperit-o în școala generală și a transformat-o rapid într-un hobby.

“Din clasa a cincea, a fost dragostea vieții mele. M-am îndrăgostit, pur și simplu, la ora de atelier. În prima zi când m-am dus, când am văzut despre ce este vorba, m-am îndrăgostit iremediabil de confecționarea hainelor. Am mașini de cusut, am atelier în toată regula, am manechine, am tot, am tone de materiale, de bijuterii, de paiete, de pietre”, ne-a povestit Tania Popa cum a început totul.

Și dacă vă întrebați când se ocupă de această afacere, ei bine, actrița este o persoană matinală! În timp ce alții dorm sau alocă timp unor tabieturi, Tania face haine la foc automat. “Până se dezmeticește toată lumea, pentru că artiștii încep mai târziu munca pe la 10.00 – 11.00, eu apuc să fac două rochii”, ne-a mărturisit ea.

Participarea ei la reality-show-ul “Ferma Vedetelor”, de la PRO TV, s-a dovedit inspirată, întrucât Tania a ieșit învingătoare, adjudecându-și premiul de 50.000 de euro pus în joc.

