”Zece întâmplări ciudate și un diagnostic târziu îl duc la bisturiu”. Florin Chilian este cu nervii la pământ, dar nu din cauza intervenției chirurgicale recomandată de un specialist medical după o diagnosticare compexă, la ambii genunchi, ci a anilor de dureri suportate.

În toată această perioadă, alți doctori i-au zis că, de fapt, are artroză. ”Sunt 30 de ani de dureri îndurate, în care chiar mă obișnuisem cu gândul că am artroză, ba chiar am luat și medicamentație. Când, de fapt, probleme sunt altele -rupturi de meninsc și tendoane la ambii genunchi, pe care nu le-am rezolvat la timp din perioada când făceam sport de performanță. Ca la noi, ca-n viață”, conchide artistul. Florin Chilian trebuie să se pregătească moral și să se opereze cât de repede posibil, altfel problema se va acutiza.

Florian Chilian trebuie să se opereze urgent la ambii genunchi

Puțini știu ca solistul care a lansat geniala piesă ”Zece” a fost pasionat de ciclism, concurent la multe competiții la competiții de profil și deținător al unui titlul de campion național. Activitatea sa sportivă, ce a coincis cu perioada liceului, Florin Chilian a fost legitimat la clubul Stirom București, care mai există și astăzi

