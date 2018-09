Ce-i drept, Vlad nu conștientizează că joaca lui de a încerca să-și manipuleze părinții este, de fapt, un talent. Puștiul de doar 4 ani își forțează norocul ori de câte ori are ocazia. „Este un fel foarte elegant de a spune că e extraordinar de încăpățânat în orice, inclusiv în modă. Am mers cu el la un magazin de încălțăminte pentru copii și nu am reușit să ies de acolo fără să nu poarte un pantof de-o culoare și un pantof de altă culoare. Slavă Domnului că talpa era identică la ambii pantofi, că altfel ar fi mers ciudat! Mi-a zis că că așa trebuie, unul așa și unul așa”, ne-a povestit amuzată Dana, care ne-a mărturisit că și ea, și soțul ei, Radu, sunt foarte permisivi cu cel mic: „Trebuie să recunosc că-și cam permite. Are cu cine. Dar e haios. Eu cred că un copil trebuie să aibă reguli și chiar dacă nu mi-e întotdeauna ușor să mă țin de acele reguli – nici în viața mea, ca adult, nu sunt întotdeauna consecventă sau foarte organizată -, încerc s-o fac. La început, există o rezistență, tot încearcă să împingă limita, dar într-un final, regula este acceptată de întreaga familie și e pusă în practică. Deci nu este un copil crescut așa, în afara oricărei reguli, adică facem orice, oricum, oriunde. Dar este un copil energic și foarte creativ”.

Fiul Danei Rogoz fură „meserie” de la mama lui și joacă teatru atunci când vrea să obțină ceva

Dacă de cele mai multe ori, Danei i se par comice ieșirile lui Vlad și îl lasă să-și contureze astfel caracterul, sunt și cazuri când actrița nu e amuzată de toanele copilului și îl pune la punct. „Joacă foarte des teatru. În fiecare zi, când trebuie să ajungă la grădiniță, încearcă prin tot felul de scheme să amâne plecarea. Brusc, i se face foarte foame, deși a mâncat înainte. Iau mâncarea la pachet, nu o mănâncă tot drumul și când ajungem la grădiniță, în parcare, îmi zice iar că nu a mâncat. Scheme, cu alte cuvinte”, a încheiat Dana povestirea despre micul actor din familie.

VIDEO George Capoianu