Chiar dacă pare greu de crezut, rochia pe care a purtat-o Lady Gaga la decernarea premiilor a fost mai ieftină decât bijuteriile ei. Cântăreața a purtat un colier la comandă de cunoscuta casă Tiffany & Co, acesta conținând 300 de diamante briliante și un diamant în formă de pară de 20 de karate, scrie Mediafax.

Conceput special pentru Lady Gaga în magazinul emblematic situat pe Fifth Avenue în New York, colierul Aurora reprezintă un omagiu către stele – la propriu şi la figurat. Numele este inspirat după fenomenul natural dramatic şi hipnotizană, aurora boreală', a anunțat compania Tiffany & Co.

Totodată, și cerceii pe care i-a purtat vedeta au costat 115.000 de dolari. În total, ea a scos din buzunar 5 milioane de dolari.

Lady Gaga a jucat în filmul „S-a născut o stea”, nominalizat la Globurile de Aur.

FOTO: EPA