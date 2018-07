În doar o lună, tânărul a devenit unul dintre cei mai discutați și admirați bărbați în întreaga lume, în mod special în Statele Unite, datorită succesului muzical reputat la scară mondială cu 'No Me Acuerdo', un nou hit al celebrei Thalia.

Filmulețul în care Cezar Constantin, devenit Constantine, arătosul actor de doar 28 de ani, joacă rolul iubitului faimosei soliste mexicane Thalia a bătut reale recorduri de popularitate, fiind la scurtă 'distanță' de a atinge 140 milioane de vizualizări Youtube.

Sucesul 'No Me Acuerdo' (Thalia& Natti Natasha) este, în acest moment, una dintre cele mai bine difuzate melodii pe continentul american, iar Thalia, pe numele său Ariadna Thalía Sodi Miranda, este laureată a prestigioaselor premii muzicale 'Latin Grammy' și' Latin Billboard'.

Actorul Cezar Constantine, vedeta din videoclipul Thaliei, este născut în România

Arătosul actor Cezar Constantine a văzut lumina zilei la Bârlad, în 89, iar de la 8 ani se află în Statele Unite. A studiat actoria la Media Performance Institute din Boston, apoi 'Film and Commercial Acting' (Shetler Studios) și celebra Academie 'Stella Adleer Studio' of Acting din New York.

Venirea sa în cel mai cosmopolit oraș al Americii a coincis cu afirmarea sa, Cezar fiind distribuit în mai multe pelicule -'Mosden', 'Loss of Soul' (2014, 'Crazed (2014), 'Burnt popcorn', 'Spit' (2016) dar și în faimoasa producție cinematografică 'King Lear' lansată anul trecut. De asemenea, a jucat pe faimosul bulevard al teatrelor, Broadway, în 'Light and Shadow' și a apărut și în câteva seriale de televiziue produse de canalul Discovery.

Fiecare apariție a sa în New York a devenit o relală surpriză pentru fanii săi. American dar cu sânge românesc, Cezar Constantine a ținut să fie alături de frumoasa Nelly Năstase, la spumosul eveniment de lansare a colecției vestimentare a acesteia, NellN (FOTO), ce a avut loc în Manhattan, inima New York-ului.

