Gabriel Garko, prezentatorul Cerbului de Aur, a mai fost în România în urmă cu 15 ani. Ce și-a cumpărat

Actorul italian Gabriel Garko a fost invitatul lui Radu Andrei Tudor la emisiunea Pulsul Zilei, de la TVR. Acesta a explicat cum a primit propunerea de a prezenta Festivalul Cerbul de Aur, de la Brașov.



„Am primit oferta de la agenții mei din Italia și am acceptat pentru că mă distra, pentru că, să spunem, era o continuare a faptului că am participat la Sanremo. Nu e prima mea întâlnire cu România. Am fost în urmă cu 15 ani aici, pentru aproape trei luni și am filmat cu Zeffirelli. Nu am văzut acum foarte mult, am venit de la aeroport aici, dar am văzut că s-a schimbat foarte mult în bine.

Abia aștept să merg în Transilvania, am mai fost și mi-a plăcut foarte mult și am promis că o să mă întorc.

De fiecare dată îmi place să îmi iau amintiri din locurile în care merg și lucruri de anticariat ca să-mi amintesc de călătorie. Din România am deja două tablouri pe care le-am cumpărat și sper ca de această dată să cumpăr și altceva și să văd lucruri noi pe care nu am apucat să le văd data trecută”, a declarat Gabriel Garko.

Iulia Vântur prezintă Cerbul de Aur 2018, alături de actorul italian Gabriel Garko. Festivalul Internaţional Cerbul de Aur va avea loc în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov și va fi transmis de TVR.

