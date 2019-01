Hugh Jackman poate intra în Cartea Recordurilor datorită rolului lui Wolverine

Actorul australian a dezvăluit că și-a dorit dintotdeauna să ajungă în Cartea Recordurilor și a mărturisit că este încântat de perspectiva pe care i-o oferă rolul super-eroului Marvel.

„Când eram copil, visul meu și al fratelui meu, era să intrăm în Guiness Book of Records. Am încercat să stăm treji să jucăm badminton timp de 48 de ore, am încercat să dăm cu banul de pe cot și acum am realizat că la vârsta asta s-ar putea să fi reușit asta”, a declarat actorul în timpul emisiunii The Zoe Ball Show Show.

Când prezentatorul emisiunii i-a spus că și-a atins scopul, Hugh l-a întrebat în gluma: „Poți tu să-i contactezi pe oamenii de la Guinness? Ar fi minunat”.

Hugh Jackman, în vârstă de 50 de ani, l-a jucat prima dată pe Wolverine în X-Men în 2000, și de atunci l-a mai interpretat pe super-eroul Marvel în alte opt filme, dintre care trei pelicule de sine stătătoare.

