”Am avut o viață plină de tot ce am vrut. Bune, rele, bani, sărăcie, aventuri, absolut tot”, își rezumă povestea fabuloasa de viață Florin Moni Bordeianu, solistul care a schimbat fața muzicii românești în fruntea formației Phoenix, căreia i-a pus bazele la începuturile anilor ’60. Și destăinuirile lui Moni Bordeianu continuă. ”Dacă nu era bunica, probabil trupa asta nici nu exista!”



Dincolo de legendă, solistul ce a făcut istorie cu genialele ”Canarul”, ”Vremuri”, ”Nebunul cu ochii închiși” ori ”Totuși sunt ca voi”, Moni renaște la 70 de ani, ca pasărea ce i-a călăuzit destinul, Phoenix, învățând să-și recâștige optimismul după o dramă, un handicap locomotor căpătat, despre care se destăinuie pentru prima dată de la operații într-un interviu EXCLUSIV.

Moni Bordeianu renaște precum pasărea Phoenix.”Am reușit să accept situația”

”Am reușit să accept situația, privesc spre viitor și încerc să compensez pierderea suferită. Din păcate nu mă pot repatria așa cum mi-am dorit căci sunt legat de sistemul medical din Germania. Nicu Covaci mă așteaptă cu brațele deschise în Spania, mi-ar plăcea să mă reîntorc și la Timișoara însă până nu mi se îmbuntățește starea medicală trebuie să fiu conectat la un spital ca lumea”, ne vorbește Florin Moni Bordeianu.

În 2016, Moni Bordeianu a suferit poate cea mai mare pierdere din viaţa lui – un picior. De vină au fost o serie de probleme vasculare care au impus radicala procedură medicală.

”Încă lupt, urmează să primesc luma viitoare o proteză nouă, cu care să merg ceva mai bine, în rest toate se rezolvă. Recuperarea merge bine doar că actuala proteză nu se potrivește, la aproape doi ani de la operație încă am dureri la picior, acolo unde am fost tăiat. Sunt sensibili nervii în zona aceea, nu au fost ”înodați” bine ori s-au ramificat și am încă dureri. Încă fac terapie împotriva durerii, împotriva așa ziselor dureri fantomă”, spune deschis artistul despre situația sa medicală.

”Viața mea? Totul a meritat. Viața în sine merită. Păcat că la bătrânețe au apărut probleme d-astea care nu ar fi trebuit să vină. S-a ajuns ca sistemul imunitar să lupte împotriva corpului meu”, ne spune solistul ce a lăsat o celebritate uimitoare în România,dar și nenumărați prieteni pentru a emigra, în 1970.

Moni Bordeianu: ”Dacă nu ar fi fost bunica, poate nici Phoenix nu ar fi existat. Ea ne trimitea din Germania instrumente”

”A fost o alegere grea dar dacă nu plecam, nu pleca nici mama, nici fratele meu și ar fi rămas bunica singură peste Ocean. Ea e cea care s-a luptat să fim o familie unită. Înainte să ajungă în America, în anii anii cât a locuit în Germania, bunica mea- Maria Celler – ne-a trimis tot ce aveam nevoie ca trupă. Eram invidiați pentru instrumente noastre electrice, stative, boxe. Dacă n-ar fi fost ea, poate povestea Phoenix ar fi fost scurtă. Poate nici n-ar fi existat. Bunica s-a stins de mult și i-am datorat multe”, se destuinuie Moni Bordeianu.

O perioadă a stat în Germania, la realizatorul de emisiuni radio Cornel Chiriac (Europa Liberă), cel care i-a dat șansa să facă emisiuni la postul respectiv din noua sa țară.

A lăsat celebritatea în urmă pentru a-și vedea familia bine într-o țară mai bună. În America a ambalat lenjerie intimă

”Adaptarea mea peste ocean a fost un șoc. Am lucrat la fabrică, ambalam lenjerie intimă, apoi am lucrat într-o vopsitorie, trebuia să câștig bani căci fratele meu era elev, trebuia să mâncăm, să plătim chiria, să o pot aduce pe Marieta (cea care i-a fost soție -n.r) după mine. Cornel Chiriac m-a ajutat să realizez emisiuni din America pentru Europa Liberă. Pentru fiecare emisiune făceam naveta 150 kilometri până la New York. Ba, am încercat să cânt și cu o trupă acolo, în Bethlehem, Pennsylvania, dar erau muzicieni amatori. A fost perioada când m-am decis să mă întorc în Germania, unde viața era mult mai bună” a povestit întemeietorul trupei de legendă.

Și s-a întors în țară al cărei cetățean este și în ziua de azi și de unde a ieșit la pensie după o carieră profesională în diverse domenii: a instalat parbrize, a fost angajat la o fabrică de motostivuitoare, apoi la una de mezeluri, ca director de vânzări până la pensionare. ”Revenirea mea în Germania a fost justificată și de evadarea celor de la Phoenix din România. Din nefericire, neînțelegerile au făcut ca Țăndărică, Kappl și Erland Krauser să-și făcă o altă formație, Madhouse. I-am ajutat prietenește, am fost sunetist, șofer, compozitor”, rememorează artistul părți din viața sa, strâns legată de tot ce înseamnă Phoenix.

”Dacă totul merge bine, pe 7 septembrie voi fi alături de Phoenix, acasă, la Timișoara”

După 55 de ani, Phoenix, o poveste parcă fără început și sfârșit în muzica românească, îl așteaptă pe Moni la microfon.”Dacă recuperarea merge cum ar trebui, pe 7 septembrie voi fi alături de Phoenix, acasă, la Timișoara”, promite solistul din perioada ’62-’70 ce a inspirat zeci de alți artiști și formații românești.

NOTĂ

Moni Florin Bordeianu a fost primul solist Sfinții, devenit apoi Phoenix. Trupă în care a revenit în 1977-1978, multe concerte după Revoluție. El a compus prima piesă originală Phoenix -”Știu că mă iubești și tu” (1964)

