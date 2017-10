Irina Loghin face dezvăluiri inedite din copilărie, pentru Libertatea. Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a povestit cu lux de amănunte unele dintre cele mai amuzante întâmplări prin care a trecut în prima parte a vieții.

Vedeta, care a arată senzațional la 78 de ani, datorită faptului că-și ține silueta sub control – a recunoscut că a apelat și la detoxifiere pentru a slăbi – și își îngrijește tenul cât de bine poate, ba chiar a călcat și pragul unui medic estetician, este adorată de publicul amator de muzică populară încă de pe vremea lui Ceaușescu. Chiar și dictatorul comunist a căzut în mrejele vocii sale, numind-o “cântăreața numărul 1 a României”!

Interpreta a crescut în comuna prahoveană Gura Vitioarei, de pe Valea Teleajenului. De acest râu se leagă și primele ei amintiri, ba chiar primul “necaz”, după cum a povestit ea în exclusivitate pentru Libertatea.

Irina Loghin face dezvăluiri inedite din copilărie: s-a răzbunat pe o colegă bogată trântind-o în râu!

“Ca să ajung la școală, trebuia să trec Teleajenul. Prin apă. Cu mine a venit o dată și o fată a unui burghez. Ea nu voia să treacă prin apă, avea haină de blană… Eu aveam galoși. Mi-a zis să îi duc și ei cărțile, apoi mi-a zis să o iau și pe ea în spate, s-o trec apa. Am luat-o. La mijlocul râului, am lăsat să cadă cărțile în apă, apoi i-am dat drumul și ei. A căzut, după care a fugit acasă. Eu, udă, m-am dus la școală și i-am povestit învățătoarei. Mi-a zis că bine i-am făcut!”, ne-a povestit artista, care acum recunoaște că nu a fost bine ce a făcut: “Am fost rea. Am vrut să mă răzbun că m-a făcut să mă simt inferioară, de parcă eram slugă. Eram copil, dar am simțit că e ceva nedrept și m-am răzbunat”.

Primele amintiri legate de școală nu sunt nici ele prea grozave: “Am început școala tunsă la chelie, că aveam păduchi. Nu a știut învățătoarea dacă sunt fată sau băiat. I-am zis eu că sunt fată și m-am așezat în prima bancă. După aia, m-a îndrăgit”.

Ea și cei 6 frați ai săi și-au ascultat orbește tatăl

Irina Loghin spune că s-a ferit toată viața de certuri, pentru că așa a învățat de-acasă. Ea și cei șase frați au primit de la tatăl lor câteva sfaturi foarte utile, pe care le-au urmat. “Tata ne spunea mereu să fim simpatici, să fim haioși, să facem atmosferă. Să fim mereu înconjurați de oameni care să ne placă”, mărturisește zâmbind artista.

Îndemnul tatălui de a fi populari a prins, pentru că atât ea, cât și frații ei au cântat în corul școlii și au ajuns extrem de plăcuți în anturajul lor. De altfel, Irina Loghin a început de mică să lucreze în domeniul artistic. Cea mai mare și prima emoție reală din viața ei a simțit-o la finalul clasei întâi, când a fost desemnată responsabilă cu serbarea. “M-au pus să dirijez copiii, să fac eu serbarea. Trebuia să și cânt. Am avut mari, mari emoții”.

A intrat în Ansamblul Ciocârlia în același timp cu Maria Ciobanu

Din corul școlii, Irina Loghin a ajuns la Căminul cultural, apoi… în câmpul muncii. Toată lumea trebuia să fie angajată, să muncească – așa stăteau lucrurile înainte de 1989 -, iar ea a ajuns la fabrica de sticlărie, la laborator. Cum în toate întreprinderile exista și un grup artistic, s-a lipit repede de el și, în scurt timp, a ajuns vedeta sticlarilor. Le plăcea tuturor cum cântă!

Au urmat Școala Populară de Artă și apoi angajarea la Ansamblul Ciocârlia al Ministerului de Interne. Când a dat concurs la ansamblu, erau peste 200 de concurenți din toată țara, iar printre ei, și Maria Ciobanu. “Maria se pregătea pe hol, cânta. Era programată a 14-a, eu, a 156-a. Când am auzit-o cum cântă, m-am gândit să plec, că n-are rost să mai concurez și eu. Apoi i-am întrebat dacă mă pot programa mai repede, că eu sunt din provincie și am tren. M-au programat a 54-a. Am zis să încerc, totuși, și eu. Și ne-au luat pe amândouă”, își amintește azi Irina Loghin.

Și-a ținut blănurile la un loc cu zarzavaturile, într-o cameră frigorifică. Apoi le-a dat!

Irina Loghin a avut mereu o garderobă impresionantă. Aparițiile televizate, concertele, turneele, toate presupuneau o anumită imagine, la care ea a ținut și încă ține. În fosta sa casă avea chiar o cameră frigorifică în care ținea hainele de blană! “Acum, să nu vă imaginați că aveam nu știu ce blănuri! Multe erau sintetice, pentru că eu iubesc animalele și recunosc că am o singură haină din blană naturală, adusă din Canada, din vizon. Dar le țineam în acea cămăruță frigorifică, la un loc cu zarzavaturile. Până la urmă, le-am dat de pomană”, ne-a mărturisit cântăreața.

Are în dormitor tablouri pictate de prietenul ei, Fuego

Unul dintre cei mai buni prieteni ai Irinei Loghin este Fuego, despre care îndrăgita interpretă spune că este “un băiat foarte haios, râzi mult cu el. Dacă se apucă să spună glumele cu ardeleni, păi, mori de râs până să ajungă la poantă”. Pe lângă faptul că e haios și cântă, Fuego mai are un talent. “De vreo doi ani pictează. Deocamdată, doar peisaje, flori. I-am zis să facă și portrte. Am în dormitor vreo patru tablouri cu flori pictate de el”, a punctat interpreta.

