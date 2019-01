În noaptea de Bobotează, Nicoleta de la „Insula Iubirii” a declarat că a visat unul dintre cei mai frumoşi bărbaţi din showbiz, fără să dezvăluie, însă, şi numele lui.



”Nu mi-am pus busuioc, dar am visat ceva. Am visat un tip foarte drăguţ. Îl cunoaşteţi, chiar dacă eu nu-l cunosc personal. M-am lovit de Instagramul lui acum câteva zile şi cred că subconştientul. Nu am iubit. Nu e că nu vreau o relaţie serioasă, doar că nu îmi planific. Acest lucru se întâmplă, că atunci când eşti cu planul nu iese bine. El trebuie să fie ca cel din visul meu de aseară. Trebuie să fie deştept, să fie om şi ambiţios”, a spus Nicoleta Dragne la Antena Stars.

Citește și

VIDEO/ Adrian Titieni nu așteaptă ajutor de la copii la bătrânețe: „Vreau ca ei să-și trăiască viața”