Surse apropiate artistului au declarat pentru TMZ că a dus o luptă îndelungată cu această boală nemiloasă.

Actrița și coregrafa Debbie Allen a reacționat, după ce a aflat despre vestea tragică.

„Am pierdut un prieten preaiubit”, a declarat Debbie Allen, conform sursei citate.

Artistul american James Ingram a devenit celebru în anii ’80, datorită hitului „Baby Come to Me”, un duet cu Patti Austin. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale sunt „Somewhere Out There” cu Linda Ronstadt, „100 Ways” și „Just Once.”

James Ingram a câștigat de două ori Premiul Grammy pentru cel mai bun artist R&B, cu melodiile „Yah Mo B There” și „100 Ways”. De asemenea, cântărețul a fost nominalizat de 12 ori la Premiile Grammy.

James Ingram a colaborat mai mulți ani cu Quincy Jones, alături de care a înregistrat și a scris numeroase hituri. De exemplu, Ingram și Jones au compus „P.Y.T.”, hitul lui Michael Jackson de pe albumul „Thriller”.

De asemenea, James Ingram, Tina Turner, Ray Charles și Kenny Rogers s-au numărat printre artiștii care au înregistrat în scop caritabil melodia „We Are the World”, în 1985.

James Ingram a debutat în muzică în anii ‘70 cu formația Revelation Funk și, la un moment dat, a făcut parte din trupa lui Ray Charles.

