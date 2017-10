Laurette are vilă de 100.000 de euro. Cât plătește rata pe lună. E datoare pe 20 de ani

Laurette și-a îndeplinit visul de a-și lua o casă. despre vila ei și despre ratele pe care le va plăti la bancă timp de 20 de ani a vorbit aceasta la o emisiune de televiziune.

Laurette, al cărei soț se află la închisoare, este extrem de fericită pentru că i s-a îndeplinit un mare vis, și anume acela de a avea o casă.

Laurette, care este mămica unei fetițe, a fost invitată în platoul unei emisiuni de la Antena Stars, unde a oferit amănunte despre vila sa de 100.000 de euro.

„Da, mi-am împlinit un vis. Am reușit după foarte mult timp. Eu am mai încercat de-a lungul anilor, dar uite că nu am reușit. Acum am reușit singură să îmi iau o casă, ce-i drept cu credit. Am semnat pe 20 de ani. Săptămâna trecută am semnat după șase luni de rugăciuni și stres. E destul de mare. Are 3 dormitoare, mansardă, living, bucătărie, două băi, grădină față spate. Este și teren”, a explicat Laurette.

„Are gaze, centrală, parchet. Este în Bragadiru casa. Este o zonă foarte frumoasă, numai de vile. Este o casă la stradă, asfaltat. Este un duplex de 7 vile. Acum nu mai există riscul de a ne arunca cineva în stradă. 1.200 de lei pe lună este rata. Sper să ne mutăm acolo până la sărbătorile de iarnă… Soțul meu e mândru de mine că am reușit”, a adăugat ea.