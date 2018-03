Liviu Arteni, devastat după moartea Israelei Vodovoz. “Eu mor în câteva zile, că mă așteaptă ea pe mine”

Liviu Arteni a acordat un interviu în care a făcut declarații cutremurătoare după moartea Israelei Vodovoz. Acesta este devastat de durere după dispariția celei care i-a fost soție.

Liviu Arteni a fost căsătorit cu Israela Vodovoz, însă aceștia au ajuns la divorț, iar ulterior bărbatul a părăsit România. după moartea Israelei Vodovoz, Liviu Arteni a fost de negăsit, însă acum acesta a acordat un interviu pentru emisiunea Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars, în care a avut un discurs zguduitor despre cea care i-a fost parteneră de viață.

“Nu vreau să joc teatru. Eu mor în câteva zile că mă așteaptă ea pe mine. Am zis că nu are rost să mai trăiesc. Eu nu mai am nici un plan, eu când sunt în România, n-am planuri”, a afirmat Liviu Arteni.

Bărbatul a comentat și pe marginea divorțului de femeia de afaceri.

“Divorțul s-a încheiat de două ori. Am stat și am suferit o lună de zile. Am luat un telefon de la un om de pe stradă și m-au lăsat genunchii când am aflat. Am vorbit cu Israela cu o săptămână înainte să moară. Eu am adorat-o pe Israela”, a încheiat Liviu Arteni.