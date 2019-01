„Mama! ❤Omul care mă simte indiferent de starea pe care o am, omul care îmi citește gândurile, care m-a învățat ce înseamnă iubirea și ce înseamnă răbdarea. Când nu-mi găsesc locul, ea îmi reamintește că locul e chiar în inima mea! M-a învățat ce înseamnă blândețea, prietenia, iubirea, dar tot ea m-a avertizat că lumea în care trăiesc uneori nu e chiar așa blândă și oamenii pot fi duri, dar eu să mă încăpățânez să zâmbesc, să trăiesc frumos și să mă îndepărtez de tot ce-mi afectează sufletul.

Să nu copiez pe nimeni ci mai degrabă să fiu inspirație. M-a învățat să muncesc și să fiu mândră de muncă mea. M-a învățat că familia e locul unde e liniștea, liniște nu înseamnă opulență și vacanțe scumpe, liniștea înseamnă privirea caldă și sprijinul în momentele importante. De-a lungul timpului oamenii m-au iubit, mi-au întors spatele, m-au apreciat sau dezamăgit. Am încercat să-i înțeleg pe toți, fără să am pretenția să fiu înțeleasă, doar pentru că am crezut că noi suntem schimbarea pe care o dorim s-o vedem în lume! Mulțumesc, mami! Îmi ești mamă, zâmbet și iubire! Te iubesc enorm ❤️', a fost mesajul postat de Majda, pe contul de socializare.

Majda trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat, pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor până acum. La sfârșitul anului trecut, mulatra a postat o imagine pe contul de socializare, alături de care a scris un mesaj de dragoste.

