Marele complex al Ioanei Filimon, concurentă la show-ul Ferma. Fosta Miss România 2016 a spus tot

Ioana Filimon este una dintre vedetele care participă la emisiunea Ferma, care a debut marți, 29 ianuarie 2019, la Pro TV. Ioana Filimon, în vârstă de 27 de ani, este o tânără sexy, care a căștigat titlul Miss România în anul 2016.

Deși arată impecabil, Ioana Filimon a dezvăluit că are un complex. este legat de buzele ei.

„Sunt Ioana Filimon și buzele mele sunt naturale. Primii trei ani din viața mea i-am petrecut la sat, apoi m-am mutat la Timișoara. Am studiat Facultatea și Masterul în Protecția și Ingineria mediului. M-am mutat în București după ce am câștigat Miss România 2016.

Am avut o problemă foarte mare cu buzele mele. Mă deranja foarte tare că mi se spunea „Buzuca” sau „Buzoasa”. După ce am câștigat concursul de miss, lumea a spus că a câștigat o fată operată. Nu e adevărat, am o singură operație estetiocă, cea de mărire de sâni. Lumea este răutăcioasă, nu mă crede. De obicei, femeile care sunt frumoase sunt percepute ca niște femei mai puțin inteligente, dar nu este adevărat.

Sunt inteligentă, știu ce vreau de la viață și am venit să câștig. Nu știu ce o să fac la emisiune cu telefonul, dar cred că o să-mi fie cel mai dor de el”, a explicat Ioana Filimon în primul episod al show-ului Ferma.

Citește și: Vaccinarea antigripală: Ministerul Sănătății știa că 1.642.533 de persoane din grupele de risc vor vaccin, dar a cumpărat cu peste 300.000 de doze mai puțin