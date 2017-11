Maria Constantin, declarație neașteptată despre bărbații din viața ei. „Nu pot spune că am ales prost”

Maria Constantin a făcut o declarație neașteptată legată de bărbații din viața ei.

Interpreta de muzică populară Maria Constantin se află în plin divorț cu cel de-al doilea partener de viață, omul de afaceri Marcel Toader.

Solista Maria Constantin a mai fost căsătorită o dată, cu cântărețul de muzică populară Ciprian Tapotă, împreună cu care are un băiate pe nume Codruț.

Invitată la o emisiune de la Antena Stars, Maria Constantin a comentat, în premieră după ce s-a aflat despre divorțul de Marcel Toader, despre bărbații din viața ei.

„Tatăl meu şi cu mama mea mereu au fost tot timpul alături de mine. Mi-au cumpărat un flaut din argint, din Franţa. Au făcut un sacrificiu incredibil…

Noi, femeile, în general, atunci când iubim, iubim cu tot sufletul… Am ales de două ori, cu sufletul şi cu inima. Nu pot spune că am ales prost. Din fiecare experienţă, am avut de învăţat câte ceva.

Iată-mă la vârsta de 30 de ani, cu minte mult mai matură, dacă nu treceam prin asemenea greutăţi şi încercări ale vieţii, probabil nu eram atât de matură şi nu judecam aşa”, a spus Maria Constantin în emisiunea „Dincolo de aparenţe”, de la Antena Stars.