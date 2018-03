Maria Constantin își aniversează ziua de naștere. “Fiecare poveste se încheie cu o așteptare”

Cântăreața de muzică populară Maria Constantin împlinește 31 de ani. Cu această ocazie, artista a făcut un scurt bilanț al celor întâmplate în viața și cariera sa.

Interpreta de muzică populară Maria Constantin a trecut prin momente dureroase anul trecut, după ce s-a separat de omul de afaceri Marcel Toader. În luna ianuarie a acestui an, Maria Constantin și Marcel Toader au finalizat divorțul.

După separarea de cel care i-a fost cel de-al doilea partener de viață, Maria Constantin s-a concentrat asupra carierei sale profesoionale. Solista își aniversează luni, 12 martie, zia de naștere, ocazie cu care a făcut un scurt bilanț al lucrurilor care s-au întâmplat în viața și cariera sa.

“Azi ,la 31 de primăveri…

Deschid cartea vieții și observ că fiecare poveste se încheie cu o așteptare… o așteptare de mai bine, de mai frumos, de mai mult. Și o nouă poveste începe cu fiecare așteptare a noastră. Vibrația speranței atrage de la sine miracole și am ajuns în fața unui episod sublim al vieții, al carierei mele. Scriu acum un capitol al dialogului dintre șansă și speranță, am reușit să le împrietenesc, am reușit să le câștig încrederea și m-au ajutat să-mi îndeplinesc un ideal de suflet.

A vibrat mereu în sufletul meu dorința de a transmite prin cântec bucuria în viețile și în inimile celor care mă ascultă, să mă fac apreciată și să fiu îndrăgită pentru ceea ce fac, pentru ceea ce sunt. Destinul mi-a zâmbit blând și m-a dus la brațul unor oameni minunați cu o orchestră magnifică… Până acum povestea mea era cumva incompletă. Și asta pentru că ei lipseau!

A lipsit din viața mea profesională prezența unor adevărați profesioniști fără de care povestea unui album care să transmiă bucuria, dar și amarul, care să facă iubirea să vibreze, care să aline dorul și care să ne învețe să iubim viața, să prețuim sufletul, nu ar fi existat…

Și…. “Viața mea e o poveste” … iar orice poveste merită ascultată pentru că ne umple sufletele. Așa se încheie un nou capitol al vieții mele, capitol pe care îl semnez cu sufletul inundat de fericire, Maria Constantin”, este mesajul transmis de Maria Constantin, care are un dressing impresionant.