Marina Almășan petrece Paștele cu familia lui George Cornu. Prezentatoarea de la TVR ne-a mărturisit că de ani buni e primită cu brațele deschise de rudele iubitului ei și că se simte minunat la țară.

“De câțiva ani încoace, Paștele meu înseamnă o reîntâlnire fabuloasă cu viața la țară! În copilărie, am suferit mereu că eu nu aveam bunici la țară, precum ceilalți copii, și-i invidiam pentru vacanțele lor altfel. Iată că, grație destinului, după foarte mulți ani, am «dobândit» și eu niște oameni dragi, familia lui Georgică. Ei trăiesc la țară, într-un sătuc din vârf de munte, în Mehedinți. Deși nu am nici o legatură cu lumea satului, la Gornovița mă simt ca acasă, iar de Paște, gazdele mele dragi se întrec în a mă răsfăța cu bunătăți făcute ca la carte și, mai ales, din materii prime sută la sută ecologice”, ne-a mărturisit Marina.

Marina Almășan petrece Paștele cu familia lui George Cornu: “De la mama Domnica am învățat cum se frământă pâinea în casă”

De la Gornovița, vedeta se întoarce de fiecare dată cu noi rețete tradiționale delicioase, fiindcă profită de priceperea rudelor lui Georgică la prepararea bunătăților și ia notițe. “Casc gura și bag la cap! De la mama Domnica am învățat cum se frământă pâinea în casă, iar de la Margareta, cum se face cel mai bun drob din lume”, ne-a mărturisit ea.

Fiind musafir, nu prea e lăsată să facă treabă prin casă ori prin bucătărie, dar, uneori, mai dă câte o mână de ajutor. “Anul trecut, am vopsit ouă cu foi de ceapă și mi-au ieșit tare frumoase! Din politețe, probabil, am fost lăudată la scenă deschisă!”, ne-a mai spus vedeta care prezintă, alături de Claudiu Bleonț, emisiunea “Femei de 10, bărbați de 10”, de la TVR 2.

Marina Almășan și milionarul Georgică Cornu formează un cuplu de mai mulți ani și se pare că relația lor merge foarte bine. Cei doi s-au afișat împreună, recent, la Gala Premiilor Gopo, iar în urmă cu ceva timp, vedeta mărturisea, pentru Libertatea, că este pregătită pentru un nou mariaj.

VIDEO EXCLUSIV/George Mihăiță nu-i cunoaște pe regizorii din ”noul val”.”I-aș invita la teatru, că poate îi inspir”