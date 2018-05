Mărturisirea Gabrielei Cristea. “Am avut parte de violență”

Gabriela Cristea a făcut mărturisiri în emisiunea “Te iubesc de nu te vezi”, pe care o prezintă la Antena Stars.

Impresionată de cazul unei invitate la emisiune, care a afirmat că a fost agresată de soț, Gabriela Cristea a dezvăluit că și a fost victima agresiunilor fizice în relația anterioară pe care a avut-o.

„Și eu am avut parte de violență. Am avut parte atât de violență domestică fizică, cât și verbală. Violența verbală am suportat-o cât am suportat-o, dar în momentul în care prima dată am avut parte de violență fizică, am plecat și am lăsat totul în urmă”, a afirmat Gabriela Cristea la emisiunea sa.

Tot în ediția de miercuri a show-ului de dating pe care îl moderează la Antena Stars, vedeta a explicat că un bărbat nu ar trebui niciodată să încerce să schimbe ceva la partenera de viață.

„Un bărbat ar trebui să știe să-și vadă lungul nasului, chiar și în relația cu femeia lui, pentru că nu există să poată cineva să-ți dea ordine. Când te-a luat, te-a luat cu bune și cu rele, nu să te schimbe. Dacă vrea să te schimbe, să se ducă să-și ia pe cineva pe placul lui”, a spus Gabriela Cristea.