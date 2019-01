Mesajul Danei Războiu i-a pus pe toți pe gânduri. „Și pentru cel de soție am dat 100% și nu știu dacă am făcut bine”

Dana Războiu s-a declarat încântată de vacanța pe care a petrecut-o alături de cei doi băieți ai săi. Însă, în mesajul postat pe internet, vedeta a dat loc speculațiilor cum că ar avea probleme cu partenerul de viață.



„Vacanța noastră s-a terminat. Am petrecut mult timp cu copiii mei, 24/24, timp în care am jucat uno, am schiat, am sărit în pat, am mâncat multe clătite cu nutela, ne-am împușcat cu bile albe, am făcut mate și am scris propoziții complicate în română, am vorbit despre lume, despre oameni, despre noi și despre emoțiile noastre❤️Victor a schiat mult, Marc nu a vrut să schieze decât două zile, am stat cu el prin zăpada și ne-am bulgărit cu orele. A fost o vacanța aproape reușită și asta datorită copiilor mei care îmi umplu viața de bucurie. Pentru rolul de mamă dau 100% din sufletul meu și îmi iese.

Și pentru cel de soție am dat 100% și nu știu dacă am făcut bine. Dragii mei instaprieteni vă rog aveți grijă cui oferiți timpul vostru, anii voștri, energia și sufletele voastre. Dați-le copiilor voștri și nu veți regreta, dar în rest vă rog fiți atenți, fiți înțelepți și ascultați-vă instinctul.

Nici cei mai vicleni oameni nu vă pot păcăli instinctul dacă aveți încredere în ce simțiți. Aveți încredere în voi și în instinctul vostru. Unii oameni sunt foarte toxici, mai ales aceia care încearcă să vă cucerească cu orice preț. Dar pentru că aici suntem pe Instagram o să rămân pozitivă, o să țin pentru mine dezamăgirile și o să va spun doar că, deși vacanța s-a terminat, noi trei ramânem nedespărțiți și puternici împreună. Fiți înțelepți și, cum zic englezii, be true to yourself! #iubire #pace #curaj #dumnezeu”, a scris Dana Războiu pe contul său de Instagram.

„Mult succes pe mai departe și multă putere să treci peste această etapă”, dacă ai simțâit să dai 100% ca soție, înseamnă că ai făcut bine. Tu ești soarele, nu uita”, „Ohh, Dana. Eu am o vorbă. Ca mama nu iubește nimeni în lumea asta! Mama ta pe tine, tu pe copiii tăi… În rest, totul e nesigur și totul e un război. Pe diferite niveluri și cu diferite arme. E trist, dar e adevărat. Fii tare, ești o faină!”, i-au transmis fanii.

Citește și: EXCLUSIV | Cât te costă să te cazezi la minihotelul lui Cosmin Bărcăuan de lângă Salonic. Firea și Pandele au fost clienții fostului fotbalist