„Văru’ de la Giurgeni e BINE, chiar dacă două site-uri i-au pregătit pomana. Nu știu diagnostic, că nu mă pricep… dar dacă un om cu o țeavă în el şi cu un plămân în mână te face să razi cu lacrimi mai bine de un ceas… lucrurile sunt destul de clare. Mâine probabil doarme în patul lui”, a scris Dani Oţil pe contul de socializare.

În urmă cu câteva zile, Mihai Bobonete a fost internat în spital. De pe patul de spital, actorul le-a transmis un mesaj fanilor săi de pe internet, în care explică care este starea sa de sănătate. „Azi e duminică, e o zi minunată, credeți-mă pe cuvânt, știu exact ce spun. Este ziua în care m-am trezit la 5 dimineața și nu mai simțeam nimic, am crezut că sunt mort , atât de bine mă simțeam. Nu mai simt tubul în mine, am un tub băgat printre coaste în pleură și ieri, la 24 de ore de la intervenție, corpul meu a avut mare răfuială cu jumătatea aia de metru de plastic băgată în mine dar azi, azi e bine, parcă să zic eu că pare a fi o zi fără morfină. Am suferit un Pneumotorax masiv și din această cauză sunt internat până joi, nu pot zbura la Paris și Bruxelles unde urma să am spectacole în weekend-ul viitor (…)”, este o parte din mesajul actorului.

Citește și

Copilul înfiat de Viorica Dăncilă. Destinul celor 8 copii din familia Malancu, dintre care cel mic a fost adoptat de prim-ministrul României!