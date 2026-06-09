Peste 23.000 de amenzi pentru viteză în fiecare zi, în Belgia

Autoritățile belgiene au înregistrat anul trecut un număr record de contravenții rutiere, iar un singur radar amplasat pe centura orașului Anvers s-a remarcat prin numărul impresionant de șoferi surprinși circulând peste limita legală de viteză, conform publicației HLN.

Potrivit datelor Poliției Federale din Belgia pentru anul 2025, la nivel național au fost constatate 10.060.037 de încălcări ale regulilor de circulație, de aproape două ori mai multe decât în 2020, când au fost raportate aproximativ 5,3 milioane de abateri.

Cea mai mare parte a sancțiunilor aplicate a fost pentru depășirea limitei de viteză. Aproximativ 80% dintre toate contravențiile rutiere înregistrate în Belgia anul trecut au fost legate de viteză, ceea ce înseamnă în jur de 23.000 de amenzi pe zi.

Radarul din Anvers care surprinde 13 șoferi pe oră

Un radar amplasat pe centura orașului Anvers, în zona Deurne, înainte de o bretea de ocolire, a înregistrat anul trecut nu mai puțin de 116.000 de șoferi care circulau cu viteză excesivă.

Potrivit estimărilor, amenzile generate de acest dispozitiv au adus venituri brute de aproximativ 8 milioane de euro, iar statisticile arată că radarul surprinde, în medie, 13 șoferi în fiecare oră.

Șoferii care circulă în prezent pe această porțiune de drum beneficiază însă de o pauză temporară. Radarul a fost demontat din cauza lucrărilor desfășurate în zona ieșirii de pe centură și nu este momentan operațional. Nu a fost anunțată deocamdată data la care dispozitivul va fi reinstalat.

Cel mai mic număr de decese rutiere din istoria țării, în 2025

În paralel cu numărul record de amenzi, Belgia a raportat în 2025 și cel mai scăzut număr de decese rutiere din istoria statisticilor sale. Anul trecut, 445 de persoane și-au pierdut viața în accidente de circulație produse pe teritoriul țării.

Autoritățile belgiene și-au propus ca până în anul 2050 să ajungă la obiectivul de zero victime în traficul rutier, prin măsuri de siguranță, controale și investiții în infrastructură.

Care sunt amenzile pentru viteză în Belgia

În Belgia, amenzile pentru viteză depind de cât de mult depășești limita și de locul în care circuli. În practică, pentru depășiri mici se aplică de obicei o amendă de la 50 de euro, apoi se adaugă sume suplimentare pe kilometru peste limită, iar la depășiri mai mari poți pierde permisul de conducere.

Până la 10 km/h peste limită: 50 de euro.

Peste 10 km/h în oraș: 50 de euro plus 10 euro pentru fiecare km/h suplimentar.

Peste 10 km/h în afara zonelor construite: 50 de euro plus 5 euro pentru fiecare km/h suplimentar.

La depășiri mari, amenzile pot urca la sute sau chiar mii de euro, iar sancțiunea poate include suspendarea permisului.

Când se poate pierde permisul:

În zonele urbane, depășirea cu peste 20 km/h poate duce la retragerea permisului.

În afara zonelor construite, pragul menționat este de peste 30 km/h peste limită.

În Belgia, limita este de 50 km/h în multe zone urbane, dar în Bruxelles poate fi 30 km/h în anumite zone, iar pe autostrăzi limita uzuală este 120 km/h. Dacă refuzi să plătești o amendă de circulație din Belgia, suma poate crește prin penalizări și costuri suplimentare.

Și în Italia, radarele aduc sume importante la bugetele locale. Cel mai spectaculos exemplu vine din localitatea Colle Santa Lucia, provincia Belluno, regiunea Veneto.

Comuna, care are aproximativ 300 de locuitori, a încasat peste 2 milioane de euro dintr-o singură cameră radar în perioada 2021-2025. Dispozitivul a devenit una dintre cele mai importante surse de venit pentru localitate.

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